"Действительно ценю и наслаждаюсь тем, что у меня есть. У меня фантастический персонал, мои помощники невероятные, физиотерапевты, врачи. Игроки очень профессиональные и тренируются очень старательно и с менталитетом совершенствования с каждым днем. Это уникально в моей карьере. Атмосфера фантастическая. Это семья.

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Плюс ко всему, я хорошо провожу время, мне нравится Барселона и люди. Очень счастлив жить здесь вместе со своей женой. Это новый опыт. Так что у меня много энергии, у меня есть энергия, и я думаю о том, что мы можем сделать, чтобы улучшить, потому что в Барселоне вижу большой потенциал.

Мы только начинаем этот проект сейчас, и то, что происходит, фантастично. Я не тренер, который хочет подписать контракт еще на три года и думать, что мое будущее обеспечено. У меня свой менталитет; мне нравится работать в этом клубе, лучшем в мире, и я действительно ценю то, что у меня есть.

Знаю ситуацию в клубе, и это нелегко. Такая ситуация сейчас, через год мы посмотрим, что будет происходить, шаг за шагом, год за годом. Если мы останемся довольны, то еще один год. Мне бы хотелось завершить свою работу на хорошей ноте. Если мои помощники счастливы, я тоже счастлив. Мы должны оставаться такими же сосредоточенными. Теперь Леганес, потом Боруссия Д... Вот как я хочу работать", – цитирует Флика Marca.

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