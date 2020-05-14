"Я не Томас Гримм", – Шевченко озвучил свою программу кандидата в президенты УПЛ

Глава львовской футбольной ассоциации Александр Шевченко рассказал тезисы своих будущих планов в кресле президента УПЛ.

"Я хочу забыть все проблемы, через которые спотыкался украинский футбол до 25 мая. Нужно нарисовать новую Премьер-Лигу и украинский футбол.

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Было бы хорошо, если бы президенты написали правила игры, подписались под ними, и в будущем мы по ним жили.

Мотивация? Сейчас много говорят о деньгах. Называют суммы — миллионы, миллиарды... Я состоявшийся человек, а владельцы клубов состоялись еще до меня, они умные и мощные люди. Как я им могу обещать пустые цифры? Меня зовут не Томас Гримм. Если я говорю, то выполняю обещания.

Единый пул? Он существует, но не работает. Почему? Нет договоренности между владельцами клубов. В этом и заключается основная задача УПЛ – организовать единый пул, а не телевизионный, а просто пул – клубы должны общаться, ставить перед собой задачи и выполнять их. Однако нужно договариваться.

Я – человек Павелко и Козловского? Я – сын своих родителей, отец своих детей и друг своих друзей. Я никогда в жизни не был человеком кого-нибудь и вряд ли буду. Со мной можно поговорить о чем-то договориться, однако отдать мне приказ – это крайне сложно", – рассказал Александр Шевченко для ТК Футбол.

Напомним, конкурентами Шевченко за пост станут Олег Смалийчук от Карпат, а также Михаил Метревели, которого поддержал Шахтер.

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