"Я не только советник Ахметова": главный скаут "горняков" похвастался статусностью в Шахтере

Руководитель селекционной службы Шахтера Жозе Боту рассказал о своей роли в структуре "оранжево-черных".

"И в Бенфике и в Шахтере я работаю при такой модели управления, когда нужно быть максимально близким непосредственно к президенту.

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Сейчас, кроме того, что я руководитель селекционной службы, а также советник президента, я почти спортивный директор Шахтера", – цитирует Боту издание Maisfutebol.

Напомним, Жозе возглавил селекционную службу "горняков" 1 июля 2018-го, подписав с украинской командой соглашение на 2 года. Ранее он в течение 10 лет работал на аналогичной должности в португальской Бенфике.

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