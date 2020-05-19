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"Я не только советник Ахметова": главный скаут "горняков" похвастался статусностью в Шахтере

19 мая 22:52 47 Читати українською
"Я не только советник Ахметова": главный скаут "горняков" похвастался статусностью в Шахтере
Жозе Боту / Фото из открытых источников

Руководитель селекционной службы Шахтера Жозе Боту рассказал о своей роли в структуре "оранжево-черных".

"И в Бенфике и в Шахтере я работаю при такой модели управления, когда нужно быть максимально близким непосредственно к президенту.

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Сейчас, кроме того, что я руководитель селекционной службы, а также советник президента, я почти спортивный директор Шахтера", – цитирует Боту издание Maisfutebol.

Напомним, Жозе возглавил селекционную службу "горняков" 1 июля 2018-го, подписав с украинской командой соглашение на 2 года. Ранее он в течение 10 лет работал на аналогичной должности в португальской Бенфике.

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Теги
Бенфика Бенфика Ринат Ахметов Жозе Боту Шахтер Шахтер
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