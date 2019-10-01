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"Я не такой, как Месси и Роналду", – Сон рассказал, что не страдает от недостатка внимания

22:13 36 Читати українською
"Я не такой, как Месси и Роналду", – Сон рассказал, что не страдает от недостатка внимания
Сон Хин Мин / BBC

Нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хин Мин рассказал, что полностью доволен ходом своей карьеры и не страдает от недостатка внимания к своей персоне со стороны СМИ и болельщиков.

"После перехода в Тоттенхэм я получил травму, а после восстановления было трудно снова наладить связь с партнерами по команде. Я больше не играл и хотел вернуться в Германию, потому что там было очень комфортно. Но Почеттино всегда меня подбадривал. Он вселил в меня уверенность, и я больше не думал о том, чтобы покинуть Тоттенхэм.

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Премьер-лига отличается от Бундеслиги. Не хочу сказать ничего плохого о немецком чемпионате, но в АПЛ все происходит быстрее и футбол куда более силовой.

Меня вообще не волнует недостаток внимания. Я не такой, как Месси и Роналду. Я могу только делать все возможное, чтобы помочь команде. Если получается - я счастлив", – цитирует корейского футболиста Goal.com.

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Англия Сон Хын Мин Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм
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