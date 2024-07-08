У форварда Брентфорда и сборной Англии есть особенная роль на Евро-2024. Он ни разу не сыграл на групповом этапе турнира, а когда вышел на замену в 1/8 финала в матче со сборной Словакии, то сразу же отдал голевой пас на Харри Кейна. В следующем раунде Гарет Саутгейт снова выпустил Тоуни на замену против Швейцарии, и сделал это неспроста.

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Игра приближалась к серии пенальти, а у Тоуни – лучшая статистика реализации 11-метровых ударов среди всех действующих игроков "Трёх львов" (92%). "Я никогда не смотрю на мяч во время нанесения удара. Некоторые люди думают, что это безумие, но это работает", – цитирует Тоуни Sky Sports.

Айвен повторил свой трюк и в противостоянии со Швейцарией: в послематчевой серии пенальти он подошёл к мячу и переиграл вратаря Янна Зоммера. Англия выиграла со счётом 5:3 и прошла в полуфинал Евро, где сыграет с Нидерландами.

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