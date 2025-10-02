"Я был в такой ситуации, хотя, возможно, проводил не такое количество игр, как эти ребята. Я приезжал на турниры мертвым – морально и физически. В 2002 году на чемпионат мира я приехал с травмой. В 2004 году на Евро я приехал с травмой. В 2008 году на Евро я приехал с травмой. Я приезжал туда просто играть. Я не мог подготовиться. Обычно к таким соревнованиям нужно готовиться, чтобы иметь возможность сыграть на самом высоком уровне – не только мне, но и многим игрокам.

ФИФА планирует революцию Клубного ЧМ – ей не понравилось отсутствие Барселоны и Ливерпуля на турнире

Решение достаточно простое. Речь не о жалобах и не о том, что игроки зарабатывают слишком много денег. Речь идет о проведении просветительской беседы с профсоюзом игроков – настоящей беседы, а не с бывшими игроками. Не звоните мне, УЕФА. Не звоните мне, ФИФА. Я больше не играю. Я больше не знаю, как это. Я знаю, как это было, но не знаю, как это сейчас. Так что поговорите с Вирджилом ван Дейком, поговорите с Мо Салахом... Поговорите с ними. Они сейчас главные действующие лица.

Я, болельщик, устал. Я не смотрел клубный чемпионат мира. Я ушел в перерыве во время финала. Это уже слишком. Я люблю свою семью, и в какой-то момент мне нужен перерыв между матчами или что-то в этом роде. Я люблю футбол, но кто смотрел Клубный ЧМ? Мне нравится футбол, но давайте будем честными: это уже слишком.

Насколько глубокие карманы у болельщиков? Могут ли они себе позволить поездки на Лигу наций, Лигу чемпионов, два кубковых английских турнира и покупку футболок?", – цитирует Анри CBS Sports.

