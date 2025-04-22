Перед Анчелотти стоит непростой выбор: производить ли ротацию перед финалом Кубка Испании? Если он не выиграет у Хетафе, то рискует не дожить во главе команды до решающего матча за трофей. "Нас ждёт тяжелый матч. Мы все знаем, как они играют, в интенсивный, хорошо организованный футбол. Нас ждёт такой матч. Такие матчи становятся всё более и более важными, потому что приближается финал сезона, и у всех нас на кону стоит многое.

Ла Лига решила не помогать Барселоне в подготовке к полуфиналу Лиги чемпионов – она нашла смешное оправдание

Сыграет ли завтра фантастическая четвёрка (Мбаппе, Беллингем, Родри и Винисиус, – прим.)? Я не думаю, что это проблема. Мы потеряли двух ключевых игроков и немного изменили наш план игры, из-за чего нам было сложно найти баланс. Посмотрим, сможем ли мы найти его на этом последнем отрезке сезона. Если он у нас будет, мы сможем победить. Мбаппе и Менди? Они не готовы к завтрашнему дню, но могут быть готовы к субботе.

Фанаты свистели в адрес Мбаппе? Я читал об этом, но не слышал. Он делает все возможное, чтобы быть готовым в субботу", – цитирует Анчелотти Marca.

Анчелотти в очередной раз пожертвовал Луниным – Цыганков должен был уйти еще прошлым летом, Жирона уже жалеет