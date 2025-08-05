"У меня было три недели отдыха. Я отдыхал, но также тренировался, чтобы набрать наилучшую форму. Я смотрел игры Милана против Арсенала и Ливерпуля и увидел много положительных моментов. Надеюсь, команда сможет продолжать расти. Я видел несколько положительных аспектов, но это лишь товарищеские матчи.

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Тяжело делать выводы на этом этапе подготовки к сезону. В составе много чемпионов, тренер будет определять, какую схему мы будем использовать, но я видел замечательную команду, и я также думаю, что среди игроков на поле царит отличная атмосфера: это также важно для создания сильной группы.

В любом возрасте всегда есть время для эмоций. Недавно я эмоционально прощался с Реалом. Я вырос, смотря итальянский футбол, а Милан был моей любимой командой в Италии. В частности, потому, что там был мой кумир Звонимир Бобан, и я всегда питал особую привязанность к "россонери".

Мы помним Милан как одну из лучших команд мира. Мы не можем удовлетвориться посредственным сезоном или квалификацией в Лигу чемпионов. Что касается моего видения относительно Милана, нам также нужно быть скромными. Нужно упорно работать, чтобы вернуть команду на самый высокий уровень.

Я очень целеустремленный, и я хочу привнести это в команду. Минимальная цель – квалификация в Лигу чемпионов, но Милан должен бороться за трофеи: это моя цель, и она должна быть одинаковой для всех, кто работает в Милане. Но нам нужно оставаться скромными и иметь крепкую команду. Я могу предложить свой опыт. Я буду упорно работать, я отдам все, чтобы попробовать сделать то же, что я делал в других клубах. Я знаю, что на меня возлагают огромные ожидания, но я готов к этому.

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Не могу дождаться начала этого вызова и надеюсь соответствовать требованиям. Я много слежу за Серией А, потому что там так много хорватских игроков, и мне всегда нравилось следить за итальянской лигой. Она очень конкурентная и возвращается к эпохе, когда это был лучший турнир в мире. Это отличное ощущение – иметь возможность помочь команде, но один игрок ничего не может сделать самостоятельно, независимо от своего имени. Нужно создать команду, где каждый может показать свою лучшую игру

В последнее время с Бобаном мы не разговаривали, но мы часто говорили о Милане, когда виделись. Я встречал Златана, и Анчелотти также высоко отзывался о Милане. У меня уже сложилось это положительное впечатление. Милан – замечательный клуб и замечательные болельщики. Когда такие люди говорят с тобой о клубе в таких терминах, это явно улучшает твое восприятие. Прием, который я получил, был впечатляющим. С Анчелотти мы говорили в целом о клубе, людях, Сан-Сиро и о том, что это очень требовательный клуб, как Реал Мадрид, где ты испытываешь большое давление.

Для меня было очень легко принять решение, когда Игли Таре позвонил. А когда он поехал в Хорватию, это было важно, потому что это показало, насколько Милан интересовался мной и верил в то, что я все еще могу выступать на высоком уровне: это был поворотный момент для меня. Когда приходит кто-то, кто хочет тебя купить, он объясняет тебе суть проекта. После этого мне нужно было время, чтобы поговорить с семьей, но в глубине души я знал, что это будет лучший выбор. Это решение пришло очень быстро.

Как я уже говорил, мы уже немного поговорили с Аллегри. Думаю, все знают, что я чувствую себя комфортнее всего в центре поля, где я могу организовывать команду и диктовать темп. Но мне все еще нужно пообщаться с тренером, чтобы понять его видение. Я же должен упорно работать, играть лучше и помогать команде достигать результатов. Роль, которую я имел в Реале, – это то, где я чувствую себя комфортно, и тогда я могу адаптироваться к любой позиции. Приоритетом является команда, а не индивид, и это должен быть наш менталитет

Победа в финале ЛЧ-2017 над Ювентусом Аллегри? Это, видимо, не очень хорошее воспоминание для него, я постараюсь не говорить об этом с тренером слишком много. Не хочу, чтобы он на меня сердился. Впрочем, я очень рад, что меня будет тренировать Аллегри – он один из лучших тренеров в мире, он победитель, и я не могу дождаться, чтобы узнать его ожидания и то, как он видит меня на поле.

Сейчас рано говорить, будет ли этот сезон последним танцем. Цель – играть на чемпионате мира, но сначала нам нужно квалифицироваться. Я не заглядываю слишком далеко вперед, стараюсь жить настоящим и делать все прямо сейчас. Вот почему я хочу начать это новое приключение, подготовиться как можно лучше, чтобы убедиться, что я на том уровне, которого требует клуб. Будет время поговорить о будущем.

Мне повезло быть частью такого огромного клуба, как Милан, я не воспринимаю это как должное. Что еще я могу предложить, кроме своей страсти? Свою скромность, свою трудовую этику, свою простоту. Я не считаю себя кем-то особенным – я просто обычный парень, который любит играть в футбол, и мне повезло играть за такой замечательный клуб, как Милан. Я не могу дождаться начала этого приключения. Я очень взволнован и надеюсь, что все пройдет так, как я ожидал", – резюмировал Модрич на пресс-конференции.

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