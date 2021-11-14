"Мампасси сейчас находится в расположении нашей команды и готовится к игре с Ворсклой. Могу сказать, что до конца года он игрок мариупольской команды. Не думаю, что шумиха вокруг его возможного перехода в другой клуб психологически влияет на этого футболиста. Несмотря на свой возраст, он адекватно относится к происходящему и уверен, что эта тема придаст ему только уверенность, а не будет мешать профессиональному росту.

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На мой взгляд, Мампасси играет на важнейшей позиции на поле, поэтому отметил бы его сильные качества при выборе позиции, у него есть футбольный интеллект, он имеет первый пас. Физические кондиции, учитывая возраст, конечно не на 100 процентов, но он фактурный защитник. Считаю, что на втором этаже он тоже играет довольно неплохо.

Готов ли Мампасси играть в таком чемпионате, как российский? Я не считаю, что РПЛ настолько уж сильнее УПЛ. Но если говорить о готовности играть в клубе высшего уровня, то здесь все зависит от самого Марка, его работы, отношения к делу и его профессионализму. Все эти моменты у него есть, поэтому он может вырасти в игрока высокого уровня.

Может ли Мампасси после аренды у нас поехать на сборы с Шахтером? Не знаю, это не ко мне вопрос. Могу только сказать, что мне приятно работать с этим футболистом, и я рад его отношению к футболу", – приводит слова Маркевича meta-ratings.

Напомним, Мампасси на правах аренды защищает цвета Мариуполя. В текущем сезоне защитник отыграл за азовцев в 12 матчах, в которых отдал 1 результативную передачу.

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