"Насколько хорошо команда усвоила мои игровые принципы? Концепции понятны, и игроки очень вовлечены. Мне повезло познакомиться с игроками, чьи футбольные навыки очень развиты, поэтому я не столкнулся с серьезными трудностями. Важно будет поработать над деталями, отношением к делу и мелочами. В целом, мы уже хорошо понимаем некоторые принципы, например, как вести себя на поле и как подходить к матчам. А дальше уже будут детали, опыт и матчи, которые мы будем продолжать играть, – все это даст нам все больше и больше ресурсов.

Довбик против Фергюсона: Гасперини раскрыл ключевой фактор в конкуренции центрфорвардов Ромы

Фергюсон? Он молодой игрок, он очень хорошо проявил себя два года назад. В прошлом году у него был сложный сезон, частично из-за травмы, затем он сменил команду в январе и, конечно, играл очень мало. Он парень, который прилагает все усилия, много работает и достигает прогресса. Сейчас он и Довбик играют по очереди, и важно, чтобы они оба росли, сначала в спортивном и физическом плане, а потом и во всем остальном.

Я говорил, что мне нужно выйти из зоны комфорта? Под зоной комфорта я имею ввиду привычки, привычки, которые я приобрел за годы. Возможно, в силу своих особенностей или обстоятельств вам приходится искать другие решения. Просто для ясности: для меня было ненормально выходить на матчи с двумя полузащитниками в качестве нападающих, как в дерби или в Ницце. Но сейчас я тоже вынужден это делать. Так что об этом тоже стоит подумать", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Матч Рома – Лилль состоится в четверг, 2 октября. Начало – в 19:45 по Киеву.

