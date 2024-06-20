"Очевидно, ничья – не то, на что мы надеялись. Мы недостаточно хорошо используем мяч, и нам нужно признать, что если мы продолжим так играть, то периодически будем страдать – как сегодня вечером. Мы знаем, что нам нужно выйти на другой уровень. Неспособность сохранить мяч у себя – ещё одна наша проблема.

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Мы знаем, что люди разочарованы нашими выступлениями. Я не приказываю команде "садиться" в оборону после первого забитого мяча. На данный момент мы не прессингуем с той интенсивностью, которая нам нужна, и это означает, что мы вынуждены садиться глубже в обороне.

Почему я снял с игры Тренра Александера-Арнольда? Я хотел, чтобы Конор [Галлахер] вышел на поле. Нам нужна была энергия, нам нужно было лучше прессинговать. Конор хорошо с этим справляется", – цитирует Саутгейта ВВС.

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