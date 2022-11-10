Наставник Динамо Мирча Луческу был очень недоволен игрой Томаша Кендзеры в первом тайме матча 12-го тура УПЛ против Александрии.

Когда игроки Динамо уже шли к раздевалкам в перерыве между таймами, Луческу окликнул "Эй, Томаш!" и стал выражать недовольство некоторыми решениями поляка.

Динамо – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча с дебютным забитым мячом новичка "бело-синих"

У румына был только один вопрос: "Почему?!" и обращался к игроку на повышенных тонах. В конце концов, Луческу сказал "Я не понимаю" и пошел в раздевалку. Томаш также был недоволен таким разговором с главным тренером.

Добавим, что Динамо уверенно победило Александрию (3:1) и поднялось на 5-е место в турнирной таблице.

Динамо нанесло Александрии первое поражение за 7 матчей УПЛ – нервы и чутье Луческу, ошибки судьи, дебютный гол Лонвейка