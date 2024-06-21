Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин высказался относительно матча со Словакией (2:1) во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

"На Евро-2024 сборная Украины – единый организм, поэтому важен результат команды. Я продолжаю работать, как всегда готов. Если придет моя очередь вернуться в стартовый состав – я готов.

"Первый гол – это моя ошибка": Лунин извинился за фейл в разгромном поражении от Румынии

Я не получил никаких объяснений от главного тренера (после матча с Румынией, – прим.), но это и не нужно.

Во время матча со Словакией я несколько нервничал и волновался, ведь команде необходимо было обязательно побеждать. Мне очень понравилась игра нашей команды, агрессивная, хорошо организованная.

А насчет поддержки болельщиков... У нас всегда отличная атмосфера и бешеная поддержка фанатов на любом стадионе мира. Это очень помогает в игре", – цитирует Лунина AS.

Напомним, Андрей вышел в первом матче сборной Украины против Румынии (0:3) и допустил две результативные ошибки. На поединок против Словакии Ребров поставил Анатолия Трубина, который не смог удержать свои ворота сухими, но помог команде одержать победу (2:1).

"Яйця збірна має": голодні собаки Реброва під наглядом Кім Чен Ина, Шапі – "Золотий м'яч", Яремчук і Трубін божать