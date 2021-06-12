Президент УЕФА Александр Чеферин не в восторге от проведения турнира сразу в нескольких странах Европы.

"Мы рады старту Евро, это послание надежды, свет в конце тоннеля. Футбол приносит надежду людям, и это важно для нас.

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Что касается проведения турнира в нескольких странах, я не поддерживаю этот формат и не думаю, что в ближайшее время мы сделаем так снова", – сказал Чеферин в интервью Rai Sport.

Напомним, в честь 60-летия турнира УЕФА принял решение проводить матчи в 11-ти городах Европы.

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