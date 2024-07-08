Капитан Штутгарта Вальдемар Антон стал игроком Боруссии Д. Как информирует официальный сайт клуба, игрок подписал контракт до лета 2028 года. Всего лишь прошлой весной Антон продлил контракт со швабами, в котором находился пункт об отступных в размере 22,5 млн евро. Боруссия Д выплатила всю сумму, чтобы иметь возможность подписать защитника.

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"Изначально я не планировал менять клуб, но потом пришла дортмундская Боруссия. Топ-клуб, который только что играл в финале Лиги чемпионов. Это показывает, какой потенциал у этого клуба. Все руководители Дортмунда с самого начала дали мне понять, что они действительно хотят подписать меня, и что я могу и должен взять на себя важную роль. Я действительно к этому готов", – отметил Антон.

В прошлом сезоне он сыграл за Штутгарт в Бундеслиге 33 матча, пропустив одну игру из-за дисквалификации. Благодаря ему швабы пропустили всего лишь 39 голов и вышли в Лигу чемпионов.

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