"Я не планировал менять клуб": Боруссия Д усилилась игроком сборной Германии – пришлось активировать клаусулу
Центральный защитник Вальдемар Антон перебрался из Штутгарта в дортмундскую Боруссию.
Капитан Штутгарта Вальдемар Антон стал игроком Боруссии Д. Как информирует официальный сайт клуба, игрок подписал контракт до лета 2028 года. Всего лишь прошлой весной Антон продлил контракт со швабами, в котором находился пункт об отступных в размере 22,5 млн евро. Боруссия Д выплатила всю сумму, чтобы иметь возможность подписать защитника.
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"Изначально я не планировал менять клуб, но потом пришла дортмундская Боруссия. Топ-клуб, который только что играл в финале Лиги чемпионов. Это показывает, какой потенциал у этого клуба. Все руководители Дортмунда с самого начала дали мне понять, что они действительно хотят подписать меня, и что я могу и должен взять на себя важную роль. Я действительно к этому готов", – отметил Антон.
В прошлом сезоне он сыграл за Штутгарт в Бундеслиге 33 матча, пропустив одну игру из-за дисквалификации. Благодаря ему швабы пропустили всего лишь 39 голов и вышли в Лигу чемпионов.
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