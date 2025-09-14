"Довбик? Я не планировал выпускать его сегодня, Теперь у него есть неделя на подготовку. Когда он выйдет на поле, я хочу, чтобы он был сосредоточен. Хочу видеть его очень активным, динамичным и уверенным на тренировке. Потом мы его вернем.

Рома сенсационно потерпела первое поражение при Гасперини – Довбык получил унизительный приговор от тренера

Он может играть в паре с Фергюсоном. Если кто-то отсутствует или кто-то сегодня не в лучшей форме, то это тоже может быть решением. Это не идеальное решение, но оно может сработать", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa і Forza Roma.

Рома уступила Торино в матче 3-го тура Серии А со счетом 0:1. Довбик провел всю игру в запасе. В первом тайме Дибала вышел на поле в роли фальшивой девятки, а после того, как аргентинец получил травму, его заменил Эван Фергюсон.

Хёйлунд оформил дебютный гол за Наполи и помог переиграть Фиорентину – де Брюйне снова забил, Кальяри выиграл у Пармы