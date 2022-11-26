"Я не писал ему после всего этого": Каземиро "сопроводил" скандальный уход Роналду из МЮ
23:36 - Читати українською
Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро не делает трагедии из потери Криштиану Роналду.
"Я не писал ему после всего этого. Криштиану – очень опытный парень. Он сам знает, что нужно для его карьеры.
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Конечно, нам в Манчестере грустно из-за потери игрока, одного из лучших в мире. Он очень опытный, не правда ли? Он знает, что ему хорошо. Мы, как друзья, желаем ему всяческих успехов. Всего хорошего в его жизни, кроме матчей против моей команды", – приводит слова Каземиро ESPN.
Напомним, Роналду дал скандальное интервью и расторг контракт с МЮ во время паузы на чемпионат мира.
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