"Это тяжелый матч. Я не ожидал, что Украина будет на столь высоком уровне, но мы встретили реальность. Хорошо, что нам удалось взять очко в этом товарищеском матче.

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Мы продемонстрировали большое самопожертвование, но по игре было видно, что их класс был выше. Это был тяжелый вечер для меня и моего коллеги (Светослава Вуцова, вышедшего на второй тайм, – Футбол 24).

В целом, Украина сыграла на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки? Это делает разницу в поле. Мы с коллегой тянули почти все удары. Мы все видели реальность. Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно тяжело нам было в обороне. Мы готовимся к матчу в понедельник, который станет последним для нашей сборной в этом году", – цитирует Михайлова Sportal.

Напомним, украинцы пропустили еще до перерыва, а отыграться смогли лишь за 10 минут до завершения матча благодаря голу Тараса Степаненко.

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