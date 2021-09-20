"Как я могу говорить за тренера, если сам не тренировал? Тренировать команду – это очень сложно. Тем более команду с такой историей. Я не осмелюсь обсуждать Михайличенко, физрук он или тренер.

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У него не получилось, потому что не было результата. Отвечает за результат тренер. Когда пришел Мистер, он рассказал нам, как действовать на поле. У нас хорошая команда. У нас появился рисунок игры.

У Михайличенко было свое видение игры – мы больше играли через фланги. Это видение игры тренера, мы пытались выполнять установку.

Сейчас у нас много вариантов. Мы разбираем соперника, и Мистер рассказывает, как с кем играть – через длинные передачи, короткие, средние. Поэтому мы лучше выглядим", – сказал Миколенко в интервью BurBuzz.

Напомним, именно Мирча Луческу заменил Алексея Михайличенко в тренерском кресле Динамо летом 2020-го.

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