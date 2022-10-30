Бывший защитник Карпат Артем Федецкий не прочь вернуться в свою бывшую команду, но уже в другой ипостаси.

"Был ли у меня разговор с Андреем Тлумаком о работе в Карпатах? Скажу честно, был. Однако уже нынешнее руководство Карпат решило немного по-другому.

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Я не обижаюсь. Понимаю, что жизнь такая штука... Еще не вечер, в будущем все может быть. Если поступит конкретное предложение, будем рассматривать.

Мое сердце зелено-белое, желто-голубое и бело-голубое. Это команды, где я чувствовал себя человеком, они придали мне толчок и душу и получили от меня такую ​​же отдачу. Все они для меня родные и дороги", – сказал Федецкий в интервью YouTube-каналу Карпат.

Напомним, 37-летний экс-защитник за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, киевский Арсенал, Харьков, Карпаты, Днепр и немецкий Дармштадт.

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