"В первую очередь хочу поблагодарить боссов клуба, а также игрока и его агента, что поверили нам и помогли осуществить трансфер.

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Я ненавижу играть против Догерти, поэтому я так счастлив, что больше этого не произойдет. Я очень рад, что в нашей команде теперь есть такой футболист. Он прекрасно играл за Вулверхэмптон. Он помогал команде в Первой лиге, в Чемпионшипе, в АПЛ и Лиге Европы. Мэтт провел большую работу и, как я знаю, с почестями покинул клуб.

Конечно, нам хочется иметь лучший состав, лучшую команду. Нам предстоит сыграть множество матчей нон-стоп, нам нужна длинная скамейка запасных. Эти три игрока – Харт, Догерти и Хьойберг – очень важны для нас, с ними мы будем сильнее", – цитирует Моуринью официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Догерти провел 50 матчей в составе "волков" во всех соревнованиях, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

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