"С какой стороны матч с Астон Виллой (1:1) не смотри, такой результат огорчает. Мы смогли навязать хорошую борьбу за место в Лиге чемпионов, но соперники набрали больше баллов. Мы хотели сохранить интригу до следующей недели, но не смогли.

Прощальное спасение имени Фирмино в видеообзоре матча Ливерпуль – Астон Вилла

Мы будем бороться в Лиге Европы. Я не настолько избалован, чтобы быть недовольным. То, что мы уже получили путевку в этот турнир, радует, ведь у нас серьезные соперники. Задача очень трудная, но мы справились, это здорово.

В течение длительного времени этого сезона до нас даже эхо Лиги чемпионов не доносилось, вот насколько далеки от борьбы за нее мы были. То, что мы вышли в Лигу Европы, вполне приемлемо. Посмотрим, что будет дальше", – отметил главный тренер мерсисайдцев в интервью BBC.

Ливерпуль упустил возможность взять три очка в матче против Астон Виллы. Пока команда Клоппа занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 66 баллов. От Манчестер Юнайтед красные отстают на три очка, но у соперника есть игра в запасе.

Де Дзербі не отримав гідного визнання в Шахтарі – тепер італієць творить моду в АПЛ і закохує у свій футбол Гвардіолу