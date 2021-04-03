"Я был бы рад сказать: "Болельщики Вест Хэма, вакцинируйтесь, готовьте паспорта, поскольку в следующем сезоне мы отправляемся в путешествие".

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Но я не настолько глуп для таких заявлений. Я мечтаю об этом, хочу этого. Но, что я могу сказать... Я 11 лет был в Эвертоне, и лишь однажды за это время мы закончили чемпионат в топ-4. В Вест Хэме я работаю 18 месяцев и мы боремся за четверку.

Почему бы Вест Хэму не говорить о еврокубках? У него невероятные традиции, но я уже много раз говорил, что в клубе во многих вещах нужно добиться прогресса", – цитирует Мойеса CNN.

Напомним, после 29-ти туров Вест Хэм занимает в турнирной таблице АПЛ пятую строчку. От Челси, который идет четвертым, команду Ярмоленко отделяет всего 2 очка.

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