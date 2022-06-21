Уже бывший полузащитник Монако очертил свое будущее. Завершение карьеры пока не входит в планы ветерана.

Сеск Фабрегас завершил свое приключение в Монако и ищет новый клуб. Опытный 35-летний испанец уже отклонил несколько предложений от трех бывших наставников, которые звали Сеска присоединиться к тренерскому штабу. Полузащитник не хочет вешать бутсы на гвоздь.

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"Нужно начинать с чего-то нового. Честно говоря, за последние несколько дней я получил несколько телефонных звонков от моих бывших тренеров, которые спрашивали, чем я хочу заниматься, хочу ли я присоединиться к ним этим летом в роли тренера.

Но этот сезон был настолько плохим, что я не могу так закончить свою карьеру. Я хочу продолжать играть. Не чувствую, что это конец. При этом место будет играть не ключевую роль", – цитирует испанца AS со ссылкой на SoFoot.

В сезоне 2021/22 Сеск сыграл всего 159 официальных минут, выйдя на поле 6 раз. До этого хавбек поиграл в Челси, Барселоне и Арсенале, а в составе сборной Испании стал чемпионом мира и Европы.

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