Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола намерен внести изменения по сравнению с первым матчем против Реала в полуфинале Лиги чемпионов.

"У меня есть идея сделать что-то по-другому, чтобы мы были более гибкими в атаке. Ничего особенного. Завтра я не буду мудрить, не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного по сравнению с тем, что мы делали раньше.

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Вы все увидите во время матча против Реала. Я не могу рассказать всего, иначе Карло Анчелотти услышит", – цитирует наставника "горожан" Daily Mail.

Пепа Гвардиолу постоянно критиковали за чрезмерное обдумывание тактики, когда дело касается Лиги чемпионов. Тактические изменения испанского специалиста приводили к поражениям даже тогда, когда Манчестер Сити считался несомненным фаворитом.

"Горожане" сыграют ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против Реала 17 мая. Начало встречи в 22:00 по-киевскому времени. Напомним, что первый поединок между командами завершился со счётом 1:1.

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