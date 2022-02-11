"Типичный пример – когда Хацкевич был тренером и убрал Хачериди из команды. Почему? Женя сказал, что он не может играть левого центрального защитника, потому что он правша. Я не представляю, что было бы с Хачериди, если бы он сказал эти слова при Лобановском. Где бы играл Женя Хачериди?

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Что значит ты не можешь играть левого центрального защитника? Правого можешь, а левого нет? Там что, другие функции? Правоногий он? Так отруби себе левую ногу и играй с протезом, зачем она тебе. Дело не в ноге, а в самих словах – я не могу играть на этой позиции.

Я не могу представить такое при Лобановском. К примеру, Косовский травмирован, и спрашивают Реброва, может ли он сыграть слева в полузащите. И Ребров такой говорит: "Нет, Валерий Васильевич, я не смогу. Я же не левша". Ты можешь представить себе такое? Вот в этом и вся разница. Возможно, раньше менталитет или понятия были другие", – сказал Дмитрулин в интервью Football Hub.

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