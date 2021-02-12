"Я не могу назвать это футболом, но арбитры решили, что нужно играть в такую погоду. Я не понимаю, как можно было принять такое решение, потому что футболом это назвать трудно.

Кравец промахом с пенальти едва не похоронил Лех в драматичном матче Кубка Польши против команды второго дивизиона

Особенно во втором тайме, когда по всему полю было болото. Мы только толкались и выбивали мяч: кто дальше выбивал, то имел возможность забить. Было очень тяжело. Хорошо, что нам удалось выиграть", – заявил Харатин в комментарии ФутболNEWS.

Добавим, что в следующем раунде Кубка Ференцварош будет играть на своем поле с более статусным соперником – Фехерваром Ивана Петряка.

Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал