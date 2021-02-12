"Я не могу назвать это футболом": Харатин шокирован решением провести матч Кубка Венгрии в болоте
Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин был неприятно поражен состоянием поля в матче Кубка Венгрии против Дорога (2:1).
"Я не могу назвать это футболом, но арбитры решили, что нужно играть в такую погоду. Я не понимаю, как можно было принять такое решение, потому что футболом это назвать трудно.
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Особенно во втором тайме, когда по всему полю было болото. Мы только толкались и выбивали мяч: кто дальше выбивал, то имел возможность забить. Было очень тяжело. Хорошо, что нам удалось выиграть", – заявил Харатин в комментарии ФутболNEWS.
Добавим, что в следующем раунде Кубка Ференцварош будет играть на своем поле с более статусным соперником – Фехерваром Ивана Петряка.
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