"Я взволнован, как и все остальные. В пятницу весь день ждали, а в субботу просыпались с этим ощущением. Я говорю от имени всех болельщиков – это великий день для Манчестер Юнайтед. Многие люди сыграли свою роль в возвращении Роналду. И я сделал свой вклад, зная, что Криштиану действительно хотел приехать сюда. Это было важно и все сработало очень хорошо.

Сказочный камбек Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Я бы не сказал, что его дебют для меня слишком эмоционален, но меня это волнует и приносит облегчение. Я не мог представить, чтобы он играл за Манчестер Сити. Я не думаю, что вообще кто-то мог бы это сделать.

Вот почему мы сделали определенные шаги для его возвращения. Клуб сделал свое дело, я поговорил с Глейзерами – и все удалось. Думаю, Роналду повлияет на молодежь, он достаточно опытный", – цитирует Фергюсона Daily Mail.

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл – Роналду оформил дубль в дебютном матче за "дьяволов"