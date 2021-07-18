"Меня отпустили легко. Хотя не понимаю, почему все так было и я сидел на скамейке. Считаю, что я был на уровне, и это всем доказывал. И все это видели.

Хобленко признался, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру после аренды в Норвегии

Я играл, забивал, но... Для меня это загадка, и я не мог больше терпеть. Мне нужно было что-то менять, так как не привык к такому отношению. Сначала все было неплохо, мы хорошо выступали под руководством Дмитрия Михайленко. Но потом, уже во время работы в ней Игора Йовичевича, у меня сложилась ситуация, при которой все и пошло не так, как хотелось бы.

Я поначалу играл, потом у меня были незначительные травмы, из-за которых я потерял прежние кондиции. Вернувшись в строй во время тренировочных сборов, потом уже практически не играл. За всю весеннюю часть сезона 2020/21 в стартовом составе вышел лишь раз – в выездном матче против Колоса. Не держу на Йовичевича никакой обиды, так как у каждого тренера свое мнение. Считаю, что я этого не заслужил, так как делал все от себя зависящее, чтобы вернуться на прежний уровень", – цитирует Хобленко Meta-ratings.

К слову, аренда форварда в Норвегии завершлась досрочно. В 4-х официальных матчах за Стабек он не отличался результативными действиями. Контракт с СК Днепр-1 у Алексея Хобленко рассчитан до следующего лета.

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