"Я не несу единоличной ответственности за успехи сборной Германии, как и за неудачи. Я не Месси, способен в одиночку тащить всю команду. В нашей сборной нет такого игрока.

"Они очень агрессивны в защите": Нагельсманн дал оценку Дании перед игрой с Германией в 1/8 финала Евро-2024

Поэтому командная игра важна, сейчас она на таком уровне, которого долгое время не было в сборной", – цитирует немецкого полузащитника DW со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Напомним, что сборная Германии сыграет против Дании в 1/8 финала Евро-2024 в субботу, 26 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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