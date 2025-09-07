В четверг Германия уступила Словакии в матче отбора ЧМ-2026 (0:2). “Боюсь ли я увольнения? Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости хотеть выигрывать каждый матч, и завтра мы тоже сделаем все возможное. Команда важнее меня. Я не боюсь. В воскресенье мы справимся лучше.

Критика в СМИ? Я не читаю все подряд. Я бы сказал, что мне хватает ума, чтобы понять, что пишут в СМИ, даже если сам этого не читаю. Я отношусь к этому спокойно. Когда все идет хорошо – все идет хорошо. Мы сыграли плохо и провели неудачный матч. Тогда нужно принять критику, но я не собираюсь все менять.

Я отстаиваю определенные принципы и не могу их изменить. В противном случае я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов", – заявил Нагельсманн.

