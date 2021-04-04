"Игрок Руха упал в штрафной, без касания. Чистая желтая карточка за симуляцию. Я говорю судье: "Дай желтую ему". Если камера снимала, то видно, что я не матерился.

Дубль Громова в видеообзоре матча Рух – Заря – 0:2

Не за что мне давать желтую. Ни одного мата с моей стороны. Это абсурд – давать такую ​​желтую, которая вторая и превратилась в красную", – сказал Иванисеня в эфире канала "Футбол".

В то же время главный тренер Зари Виктор Скрипник не поддержал своего хавбека, отметив: "Удаление Иванисени было логичным – нельзя разговаривать, тем более такие слова. Будем разбираться".

Напомним, в матче 20-го тура УПЛ Заря на выезде одолела Рух со счетом 2:0. Первое предупреждение Иванисеня получил на 38-й минуте, а в конце встречи увидел перед собой второй "горчичник" за разговоры и оставил луганчан в меньшинстве.

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