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"Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно", – Каштру выступил с речью перед игроками Шахтера

09:43 164 Читати українською
"Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно", – Каштру выступил с речью перед игроками Шахтера
Луиш Каштру / Шахтер

Новый главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру провел первую тренировку во главе донецкой команды.

"Я очень сильно верю в то, что каждый из вас ежедневно будет выкладываться на сто процентов, верю в вашу самоотдачу. Мы должны ставить себе новые цели и достигать их.

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Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно. Мы вместе будем соревноваться, чтобы в конце достичь успеха. Мне гораздо больше нравится работать, чем говорить, поэтому начнем прямо сейчас", – цитирует Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, Луиш Каштру возглавил донецкий Шахтер после ухода Паулу Фонсеки в Рому. Кроме того, в тренерский штаб португальца вошел легендарный экс-защитник "горняков" Дарио Срна.

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