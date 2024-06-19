В одном из матчей Серии А Влашич получил травму. Он заключил со Златко Даличем договорённость: если он не будет полностью готов к 1 июня, то не станет претендовать на место в окончательной заявке и отправится домой. Несмотря на это, тренер "клетчатых" решил внести Влашича в заявку команды на турнир. Однако после первого тура игрок всё-таки отправился домой, не сыграв ни одной минуты.

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Как информирует Večernji list, игрок получил мышечную травму во время тренировки. В то же время Никола решил рассказать о первой травме, которую получил еще в Италии. "Я упал на газон, и когда собирался подняться, игрок соперника наступил мне на руку. Когда я посмотрел на свою руку, то испытал шок – она вся была деформирована. Мне не хотелось открывать глаза, не хотелось этого видеть", – рассказал Влашич.

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