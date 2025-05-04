"Очень тяжелый матч в эмоциональном плане, потому что мы все понимаем, что нам нужно набирать зачетные баллы, которые очень важны для нас. У Вереса было преимущество, и в первом тайме мы позволили им создать стопроцентные моменты.

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Второй гол дал нам где-то в психологическом плане спокойствие. Я в перерыве сказал, что понимаю, что мы хотим показывать футбол того качества, который я хочу видеть, но я понимаю, что нам нужен результат. Нам надо было во втором тайме спокойнее и увереннее играть, но Верес прекрасно прессинговал, накрывал. Считаю, не очень классный второй тайм в нашем исполнении – мы понимали, что нам нужна была победа, и где-то ребята не были готовы играть в большинстве.

Насчет второго тайма. Думаю, это психологическое состояние, потому что ребята понимали, что мы выигрываем 2:0, у нас есть преимущество. Надо увереннее играть в таких ситуациях, но я понимаю свою команду – что они видели, наверное, эту победу, сохраняли ее. Я не хочу такое видеть, но я понимал, в каком мы сейчас состоянии. Эти 3 зачетных балла очень важны для нас.

Аплодирую Марченко, но есть вопросы к обороне. Я очень недоволен вторым таймом, да и в первом некоторыми моментами. Проанализируем и будем двигаться дальше. Три тура осталось, непростые матчи будут, эмоциональные. Я понимаю болельщиков Вереса, такой эмоциональный был матч, они недовольны", – сказал Шищенко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, фанаты ровенчан устроили обструкцию главному арбитру, отреагировав на два удаления в их команде.

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