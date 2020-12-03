"Мне есть что сказать о заявлении Неймара, но я не буду этого делать, чтобы не дестабилизировать команду. Я не буду играть в эти игры и не буду називать имена игроков, которые могут присоединиться к Барселоне.

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Для Неймара нормально говорить такие вещи, они с Месси друзья, это нормальные отношения. Я надеюсь, что Лео может еще подождать и выслушать предложение нового президента Барсы", – цитирует Лапорту Marca.

Напомним, накануне Неймар заявил, что мечтает снова поиграть вместе с Месси. На фоне слухов о потенциальном уходе аргентинца из каталонского клуба СМИ также предполагают, что два товарища могут объединиться в ПСЖ.

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