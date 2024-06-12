За несколько дней до дебюта сборной Аргентины на Копа Америка Лионель Месси дал интервью ESPN, в котором говорил о завершении карьеры более решительно, чем до сих пор. "Я думаю, что "Интер Майами" станет последним клубом в моей карьере", – заявил Месси, практически исключив возвращение в родной клуб Ньюэллс Олд Бойз.

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"Я не готов уйти из футбола. Я занимаюсь этим всю свою жизнь, люблю играть в мяч, мне нравятся тренировки, повседневная жизнь, игры... И да, я всегда чувствую некоторый страх, что все это закончится", – сказал Месси.

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