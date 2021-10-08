"Я не дурак и знаю, что может произойти с новыми владельцами": Брюс трезво оценил шансы удержаться в "арабском" Ньюкасле
11:59 - Читати українською
Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс понимает, что смена руководства клуба коснется и его будущего.
"Я рад за клуб, который наконец-то пережил это. Это прекрасная ночь для болельщиков, я рад за них.
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Я хочу продолжить с этой командой, но должен быть реалистом. Я не дурак и знаю, что может произойти с новыми владельцами. Сейчас я ничего не знаю о планах руководства", – заявил Брюс в комментарии Sky Sports.
Добавим, что Ньюкасл не добыл ни одной победы в стартовых 7 турах АПЛ и расположился в зоне вылета.
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