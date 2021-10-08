"Я рад за клуб, который наконец-то пережил это. Это прекрасная ночь для болельщиков, я рад за них.

Фонсека может возглавить Ньюкасл

Я хочу продолжить с этой командой, но должен быть реалистом. Я не дурак и знаю, что может произойти с новыми владельцами. Сейчас я ничего не знаю о планах руководства", – заявил Брюс в комментарии Sky Sports.

Добавим, что Ньюкасл не добыл ни одной победы в стартовых 7 турах АПЛ и расположился в зоне вылета.

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