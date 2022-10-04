Наставник Тоттенхэма Антонио Конте разошелся на пресс-конференции перед матчем ЛЧ против Айнтрахта. Один из журналистов спросил, не слишком ли осторожна была тактика "шпор" на дерби против Арсенала (1:3).

"Я думаю, что из-за характеристик игроков порой мы должны защищаться. Если бы мы лучше использовали свои моменты, особенно последние передачи, то могли бы забить много голов Арсеналу. В прошлом сезоне мы победили их 3:0 в похожем стиле.

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Для меня важно попробовать план, чтобы поставить моих игроков в наилучшую возможную ситуацию, чтобы использовать их характеристики. Иначе может произойти так, что ты пропустишь шесть, семь или восемь мячей. В Англии это случается часто, но в моей карьере этого никогда, никогда не случалось. Я не люблю играть открыто и оставлять много места, пропускать шесть, семь или восемь голов. Я выигрывал титулы в Англии, добился успеха с разными клубами и думаю, что могу научить футболу многих людей.

Фанаты есть фанаты, я понимаю, что они могут думать разное. Но я каждый день вижу, что происходит во время тренировок. Если я не выбрал определенного игрока, возможно, это потому, что он не готов. Я не дурак и не хочу проигрывать. Я стараюсь выбирать лучший состав. Если болельщики доверяют мне, все хорошо, если они мне не доверяют, то я все же тренер, и мне нужно принять наилучшее решение для Тоттенхэма", – приводит слова Конте The Sun.

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