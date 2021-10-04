"Я не думаю, что в данный момент в европейском футболе есть кто-то лучше Салаха. Я видел Лигу чемпионов, его показатели за последнее время – впечатляющие.

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За время, которое он провел в Ливерпуле, в него никогда не возникало много вопросов, но сейчас он набрал лучшую форму, которую я видел", – цитирует Каррагера Daily Mail.

За 7 туров нынешнего сезона АПЛ Салах уже успел отличиться 6-ю голами и тремя ассистами. Напомним, египтянин выступает за "красных" с 2017 года.

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