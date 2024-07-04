"Они забили три гола, и на этой стадии они такие же, как и мы – мы забили больше. Это команда, от которой можно ожидать всего, ведь у них есть отличные игроки, которые играют за лучшие клубы Европы. Мы будем готовы. Цели не имеют большого значения, мы больше сосредоточены на выполнении нашего плана и на совершенствовании того, что мы еще не сделали так хорошо.

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Играть против партнеров по команде – это так же, как и любая другая игра. Это игроки, которых я знаю, с которыми я провел весь год. Думаю, это мне немного поможет, ведь я уже знаю, как они играют и как атакуют соперника.

Честно говоря, я не думаю, что Мбаппе будет играть рядом со мной, но если это произойдет, я готов. Я каждый день тренируюсь ради таких моментов, и мы готовы встретить их. Они игроки высочайшего класса, но у нас также есть отличные игроки. Мы сделаем все возможное, чтобы нейтрализовать сильные стороны Франции и играть в свою игру", – цитирует Мендеша УЕФА.

Напомним, что Португалия сыграет в четвертьфинале против Франции. Игра запланирована на 5 июля, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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