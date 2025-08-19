– Мы очень хорошо начали сегодняшнюю игру. Как и планировалось, смогли создать свои моменты – реализовали передачи, быстрые переходы, и это дало результат. В первом тайме мы забили два гола, но имели возможности забить и третий, и четвертый. Вместо этого начали терять инициативу, и Заря воспользовалась этим.

Особенно чувствовалось давление на нашем левом фланге в конце первой половины игры. После перерыва пытались исправить ситуацию, В частности действовать менее высоко в обороне. Удалось забить третий гол: благодаря классному пасу от Шевченко Задерака оформил фантастическое взятие ворот.

Однако мы очень быстро пропустили ответный мяч – это добавило напряжения. Обе команды начали играть с еще большей отдачей. Чувствовалось, что все наши ребята – как на поле, так и на скамейке запасных – боролись до конца. Именно поэтому, считаю, что победа сегодня была заслуженной.

– В последних двух турах вы играли против своих экс-команд. Это были для вас принципиальные противостояния?

– Относительно соперников – для меня все клубы в УПЛ равны. Я не делю их по каким-то эмоциональным принципам. Мы с командой стараемся выкладываться в каждом матче, независимо от того, кто перед нами. Еще до войны я сотрудничал с некоторыми из этих клубов на уровне академий, но сейчас для меня важно только одно – результат.

– Ваш план на игру сработал в целом?

– Наш план на игру заключался в том, чтобы давить на соперника и создавать моменты у его ворот. И это сработало. Да, есть аспекты, которые нужно улучшить, но большинство из того, над чем мы работали на тренировках, команда выполнила. Сейчас у нас есть много материала для анализа – и это очень ценно.

Все еще в процессе. Кривбасс – молодая команда, которая стремится интегрировать свои идеи в украинский чемпионат. Мы постоянно совершенствуемся и ищем игроков, которые могут усилить наш состав. Учитывая молодость команды, мы должны быть очень взвешенными в принятии решений по усилению, – цитирует ван Леувена пресс-служба Кривбасса.

К слову, сейчас Кривбасс занимает седьмое место с 6 очками, а Заря идет девятой, имея в своем активе 4 балла.

