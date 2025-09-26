– Вы работали с Мирчей Луческу, который по крайней мере в Шахтере был очень требовательным к фланговым полузащитникам. Вы почувствовали на себе дополнительные нагрузки?

– Очень большая нагрузка была на команду. Много беговой работы, долго тренировки шли. Кому-то заходило, кому-то нет. Я много с кем работал, нужно найти своего тренера, своего человека. Думаю, по моей игре и по моему настроению было видно, что мне было тяжело.

От меня требовали то, что я не очень хорошо могу делать. Если бы я мог это делать, я бы у этого тренера тоже мог заиграть. Я не Дуглас Коста, не Виллиан, я не Витя Цыганков (давайте смотреть правде в глаза)... Так что мне было тяжело.

Пришел Шовковский, немного изменил это и сказал мне: ты можешь делать вот это, вот то и вот то. И оно пошло совсем по-другому. Мне нужно больше свободы. Когда меня ставят в рамки "принимай мяч и подавай", то мне тяжело. Когда мне говорят: "Можешь по ситуации сыграть вот там и вот там", то я себя чувствовал легче.

А при Луческу мне было тяжеловато. Плюс, я еще попал в такой период, что команда проиграла Заре, СК Днепр-1, Бенфике. И этот сезон закончили на четвертом месте. Не скажу, что я один плохо играл, просто у команды был такой период тогда, что мы не демонстрировали свой максимум. Потом сменился тренер, ничего кардинально не поменял. Просто дал немного свободы и пошел результат сразу, – сказал Кабаев в интервью Football.ua.

Напомним, Мирча Луческу возглавлял Динамо с 2020 по 2023 год.

