"Я не читаю прессу, потому что разбираюсь в футболе лучше других. У меня гораздо больше информации, чем у вас. Нет ни одной мысли, которую я могу прочитать и найти что-то интересное. Я не читаю критиков, не слушаю вас... Для меня это тот же список, что и всегда.

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Сейчас Италия играет в один из лучших футболов, которые я вижу. Они хорошо поработали после того, как не поехали на ЧМ-2018. Впрочем, я не люблю бояться или волноваться... Мы, тренеры, ничего не боимся, но придется бороться с Италией. Мы будем играть в свою игру", – приводит слова Луиса Энрике Marca.

Добавим, что сегодня (6 октября) Италия и Испания определят первого финалиста Лиги наций, начало матча в 21:45. Во втором полуфинале сойдутся Бельгия и Франция (7 октября).

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