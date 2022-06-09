"Чувствую гордость, хотя еще не все понимаю, потому что не был в Мадриде. Я приеду туда как только закончится сбор национальной команды. Тогда, думаю, действительно пойму, что значит подписание контракта с Реалом.

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Самый ли большой шаг в моей карьере? Думаю, что в футболе, как и в жизни, есть разные главы, и сейчас для меня начинается новая. Безусловно, это очень важная глава, большой шаг для меня. Возможно, это самый большой шаг за всю мою карьеру.

Я думаю, что в Мадриде будет лучше погода, чем в Лондоне (смеется – прим .). Там тоже хорошая еда, мы попробуем паэлью... Я не могу дождаться, чтобы приехать в город. Думаю, там шумнее, чем там, откуда я родом, но я уже был в Италии, потому особой разницы тоже не будет", – цитирует Рюдигера Marca .

Напомним, в столицу Испании Антонио перебрался на правах свободного агента, ведь отказался подписывать новый контракт с Челси, за который играл с 2017-го. Презентация 29-летнего защитника в Реале состоится 20 июня.

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