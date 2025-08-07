Словенский вингер Беньямин Вербич сделал свой прогноз на игру Шахтера с Панатинаикосом в отборе Лиги Европы.

– Скоро Шахтер сыграет с твоим бывшим клубом Панатинаикосом в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Как думаешь, какие шансы имеют дончане в противостоянии с греческой командой?

– Я смотрел матчи Шахтера с Бешикташем, поэтому могу сказать, что "горняки" – очень хорошая и сильная команда. Поэтому с Панатинаикосом будет равная игра. Но, думаю, перевес в пользу Шахтера в этом противостоянии все-таки присутствует – где-то 60 на 40.

– Кто тебе понравился среди игроков Шахтера?

– Левый и правый фланги атаки - это Кевин и Алиссон. Очень мощные игроки. Также отмечу правого защитника Винисиуса Тобиаса. Очень хорошая команда, очень.

– А сам кого будешь поддерживать в матчах Шахтера с Панатинаикосом?

– Ну, конечно, я не буду поддерживать Шахтер, потому что я динамовец! Панатинаикос – это моя команда, а Шахтер – вообще нет, хотя они и сильнее, как по мне, – заявил в интервью Украинскому футболу бывший игрок Динамо Беньямин Вербич.

Напомним, что 31-летний словенец покинул киевлян 2022 году, перебравшись именно в Панатинаикос на правах свободного агента. С января 2025 года Вербич выступает за греческий Левадиакос.

