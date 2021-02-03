"Любая команда, которая себя уважает, должна иметь собственную академию, и я абсолютно доволен ее качеством в Челси. С воспитанниками нашей академии, которые уже играют за первую команду, приятно работать, потому что у них есть необходимые для этого характеристики, а также они хорошо подготовлены физически к требованиям английской Премьер-лиги.

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Я знаю, как трудно играть за Челси и постоянно бороться за титулы, но это вызов для любого футболиста, и я очень рад, что все наши футболисты приняли этот вызов. Это показывает их характер и отношение к собственной карьере.

Очень важно, чтобы мы полагались на наших воспитанников, доверяли им и не путали их неопытность с недостатком качества. У них будут все шансы показать свои сильные стороны. Но в конце концов я несу ответственность за результат и мне приходится принимать решения, которые являются лучшими в данный момент. Поэтому я не могу пообещать подарки ни для кого", – приводит слова Тухель Sky Sports.

Напомним, Тухель недавно возглавил Челси после увольнения Фрэнка Лэмпарда. После 21-го тура АПЛ Челси расположился на 7-й строчке.

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