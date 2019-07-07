"Я не буду обещать ему невозможное", – Лэмпард оценил будущее Хадсона-Одоя в Челси

Новый наставник Челси Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением о винегре "синих" Каллума Хадсона-Одоя.

"Хадсон-Одой – фантастический талант. Я хочу, чтобы он остался в клубе и проведу с ним разговор на этот счет. Клуб также хочет, чтобы он остался, Каллум будет центральной фигурой в Челси.

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Я не буду обещать ему невозможное, но зная его талант, Хадсон-Одой может стать центральной фигурой не только Челси, но и Англии. Я хочу помогать ему развиваться", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Хадсон-Одой решил продлить контракт с Челси после разговора с новым наставником "синих" Фрэнком Лэмпардом.

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