"Рассматривал ли возможность отставки перед матчем? Нет. Я отвечаю за работу, которую выполняю, как мы перешли из сезона в сезон, проблемы у нас были в течение сезона – травмы, коронавирус. Прекрасно знаем, что произошло. Перед матчем мы внезапно остались без Матвиенко. Кроме того, мы без Исмаили, Корниенко и Хочолавы. У нас много проблем, но мы работаем.

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В жизни мы не можем быть двуличными, мол, у нас есть проблемы, а мы говорим, что их нет. Нет. Когда они есть – они есть. Мы стараемся их решить. Я никогда не сдамся и не буду дезертировать. Я такой человек. Я ничего не должен своей совести за все время, что я в клубе. Бросить клуб? Никогда", – сказал Каштру в комментарии для ТК Футбол.

Напомним, контракт нынешнего наставника Шахтера Луиша Каштру с донецким клубом рассчитан до лета.

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