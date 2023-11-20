"Изменилась ли игра сборной Италии после прихода Спаллетти? Честно говоря, я до этого не смотрел Италию.

Миколенко назвал лучший ассист в своей карьере: "Надеюсь, с Италией будет так же"

Мы играли с ними в сентябре и будем играть в ноябре. Поэтому я до этого не смотрел итальянцев, не могу сказать, какими они были с Манчини. Я не большой фанат смотреть футбол.

Если я готовлюсь к матчу, то да, я смотрю. А так просто посмотреть, то иногда Лигу чемпионов и то, что мне нужно – соперника на следующий матч, например", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится уже сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Украина – Италия: анонс матча отбора Евро-2024