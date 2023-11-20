"Я не большой фанат смотреть футбол": Миколенко удивил заявлением перед матчем смерти с Италией
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко признался, что дома старается максимально отдыхать от футбола.
"Изменилась ли игра сборной Италии после прихода Спаллетти? Честно говоря, я до этого не смотрел Италию.
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Мы играли с ними в сентябре и будем играть в ноябре. Поэтому я до этого не смотрел итальянцев, не могу сказать, какими они были с Манчини. Я не большой фанат смотреть футбол.
Если я готовлюсь к матчу, то да, я смотрю. А так просто посмотреть, то иногда Лигу чемпионов и то, что мне нужно – соперника на следующий матч, например", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится уже сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.